Scuole a Vibo Valentia, torna a suonare la campanella per la “Don Bosco-Garibaldi”

Centinaia di studenti sono tornati ad affollare, nella mattinata di ieri, Piazza Martiri d’Ungheria. Riaperti, a distanza di quattro anni, i cancelli della scuola Don Bosco-Garibaldi. Conclusi i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e ristrutturazione, la campanella è tornata a suonare. Ad accogliere gli allievi, sulle note dell’inno nazionale, l’amministrazione comunale, con il primo cittadino Enzo Romeo, l’assessora all’Istruzione Vania Continanza e quello ai Lavori Pubblici, Salvatore Monteleone. Non è mancata la benedizione sacerdotale di don Michele Vinci prima che i bambini potessero ritornare nelle rispettive aule su input della dirigente Domenica Cacciatore.

