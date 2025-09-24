Catanzaro, l’Università Magna Graecia conferma la sua leadership nell’area sanitaria con 31 Scuole di Specializzazione e 4 nuovi accreditamenti

L’Università Magna Græcia di Catanzaro conferma la sua leadership nel settore sanitario annunciando l’accreditamento di ben 31 Scuole di specializzazione, di cui 4 nuove: Audiologia e Foniatria, Dermatologia, Otorinolaringoiatria e Psichiatria. "Un ottimo risultato - ha detto il rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovanni Cuda - che rappresenta un passo in avanti nel potenziamento dell'alta formazione e nella crescente esigenza di formare figure professionali qualificate in settori chiave".

"L'accreditamento di 4 nuove Scuole di specializzazione ed i numeri dell’Università Magna Graecia - secondo il rettore - sono il segnale inequivocabile del ruolo di guida che l’Ateneo ha, a livello regionale, nel settore sanitario. È motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità poter comunicare l’accreditamento di nuove scuole e la conferma di quelle già esistenti. Questo risultato è frutto di un lavoro intenso e sinergico che ha coinvolto docenti, personale amministrativo e i nostri Dipartimenti, che hanno elaborato piani di studio all'avanguardia e in linea con le migliori pratiche nazionali ed internazionali".