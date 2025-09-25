Catanzaro, accreditate 31 scuole dell’Umg ma resta fuori Emergenza-urgenza

L’Università Magna Graecia perde Malattie infettive e Medicina d’emergenza-urgenza, “recupera” Dermatologia, Otorinolaringoiatria e Psichiatria che non erano state riattivate l’anno scorso ed ottiene Audiologia. È quanto emerge dal decreto ministeriale del Mur che annuncia la ripartizione dei contratti per le scuole di specializzazione dell’area sanitaria per l’anno accademico 2024-2025.

