L’Università Magna Graecia perde Malattie infettive e Medicina d’emergenza-urgenza, “recupera” Dermatologia, Otorinolaringoiatria e Psichiatria che non erano state riattivate l’anno scorso ed ottiene Audiologia. È quanto emerge dal decreto ministeriale del Mur che annuncia la ripartizione dei contratti per le scuole di specializzazione dell’area sanitaria per l’anno accademico 2024-2025.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Catanzaro, accreditate 31 scuole dell’Umg ma resta fuori Emergenza-urgenza
In totale, l’ateneo catanzarese guadagna due nuove specializzazioni rispetto all’anno scorso, ma perde anche Malattie infettive. Il rettore: «Confermata la nostra leadership in Calabria»
Caricamento commenti
Commenta la notizia