Dall’Umg di Catanzaro una nuova piattaforma per analizzare il divario Nord-Sud

Nel ricordo di Vittorio Daniele, economista, storico dell’economia e docente dell’Università “Magna Graecia”, prematuramente scomparso pochi mesi fa, l’Università di Catanzaro ha offerto alla comunità scientifica un saggio degli output prodotti nel corso del progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin) dal titolo “Divari regionali, politiche di sviluppo e impatti economici in Italia: una nuova prospettiva di lungo periodo (1950-2024)”, condotto dal 2022 in sinergia con l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli. Quella di ieri, tenutasi nell’aula “Falcone & Borsellino” del campus universitario, è stata la prima di tre giornate di un convegno internazionale che oggi e domani proseguirà nella sede dell’ateneo partenopeo.

