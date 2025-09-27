A Gimigliano nasce Sottosopra Next: laboratorio civico per la democrazia del futuro

Il 28 settembre 2025 a Gimigliano prende avvio Sottosopra Next – Cantiere civico della partecipazione e del futuro, un progetto che unisce ricerca scientifica, comunità locali e nuove tecnologie per sperimentare forme originali di democrazia partecipativa.

Promosso dal Comitato civico Gimigliano Sottosopra, dall’associazione Diagonal APS e dall’Università Magna Graecia di Catanzaro (Dipartimento Diges), l’evento segna l’inizio di un percorso di ricerca-azione volto alla costruzione del Regolamento comunale delle Consulte di Quartiere. Non un semplice atto burocratico, ma un processo collettivo che valorizza la coprogettazione e la trasparenza dei metodi, rafforzando la fiducia reciproca tra cittadini e istituzioni.

Innovazione scientifica e sociale

Sottosopra Next rappresenta un laboratorio unico in Italia per l’applicazione di metodologie di progettazione partecipata basate su evidenze scientifiche, in grado di misurare e consolidare la coesione sociale. Tra gli strumenti sperimentati, particolare rilievo avrà l’uso originale dell’intelligenza artificiale nelle fasi di elaborazione dei testi normativi, con l’obiettivo di garantire formulazioni neutrali, inclusive e trasparenti.