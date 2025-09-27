Giubileo dei Catechisti a Roma: Mons. Maniago porta i saluti dell'arcidiocesi di Catanzaro al Papa e chiede la benedizione per i catechisti

È in corso a Roma il Giubileo dei Catechisti a cui partecipa anche mons. Claudio Maniago, i membri dell'ufficio catechistico e alcuni catechisti dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace; Mons. Maniago è anche il Vescovo delegato della Conferenza Episcopale Calabra per l’annuncio e la catechesi e questa mattina incontrando Papa Leone XIV oltre a portare i saluti della nostra terra a chiesto una benedizione speciale per tutti i catechisti e le catechiste calabresi.

Un appuntamento prezioso, dunque, all’interno dell’anno santo che sollecita i catechisti di ogni parte del mondo a rinnovare il proprio servizio ecclesiale nella logica della testimonianza. Papa Leone, questa mattina durante l’udienza, ha esortato tutti e ciascuno ad accogliere la speranza e a diventare cristiani maturi nella fede e capaci di dare il proprio contributo nella quotidianità all’edificazione del Regno di Dio.

Domani la messa con il Papa concluderà la celebrazione giubilare mentre a seguire il l’Arcivescovo e l’ufficio catechistico saranno impegnati nel l’incontro nazionale degli uffici catechistici diocesani che ha per tema “edificati nella comunità”.