Le comunità terapeutiche a Squillace, grande partecipazione al Giubileo

«Il senso di questa celebrazione è il lasciarsi incontrare da Dio, avere la capacità di mettere insieme i pezzi della propria vita, ognuno dei quali ha un senso, un valore». Sono le parole con cui il cardinale don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha definito la celebrazione del Giubileo delle Comunità terapeutiche della Calabria, promosso dal Crea Calabria (coordinamento regionale degli enti accreditati servizi per le dipendenze) e svoltosi ieri mattina nella basilica cattedrale di Squillace.

Le comunità sono luoghi di accoglienza e di rinascita, presidi fondamentali nel contrasto alle dipendenze e nella cura delle fragilità. Con il cardinale Battaglia c’erano l’arcivescovo metropolita mons. Claudio Maniago, tanti sacerdoti della diocesi e numerosi responsabili, operatori e ospiti delle comunità calabresi che ad inizio celebrazione hanno portato tanti doni, tra cui una croce costruita con il legno del caicco naufragato a Cutro due anni fa.

