Università di Catanzaro, Cuda sulle Scuole di specializzazione: «La Regione non poteva fare di più»

L’Università Magna Graecia mantiene salda la leadership a livello regionale per quanto riguarda il numero delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria attive sul territorio, ma paradossalmente proprio la Regione Calabria ha diminuito i posti aggiuntivi, coperti con i propri fondi, che erano destinati all’ateneo per l’anno accademico 2024-2025.

Facendo un confronto con l’a.a. 2023-2024, l’Umg disponeva di 77 borse regionali, mentre quest’anno ne ha ottenute 43 in meno arrivando a quota 34. Un dato che, considerando le 31 specializzazioni attivate, resta il più alto in Calabria nonostante i 20 posti regionali affidati a quelle dell’Unical.

