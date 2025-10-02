All'Istituto Nautico di Pizzo lezione speciale di diritto internazionale

Oggi, le classi quarte e quinte dell'Istituto Nautico di Pizzo hanno partecipato a una lezione dedicata al Diritto Internazionale applicato al mare, con un approfondimento sulla questione della Global Sumud Flotilla, tenuta dal Prof. Domenico Sorace.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per analizzare, da un punto di vista tecnico e giuridico, le norme che regolano:
-la libertà di navigazione in acque internazionali,
-i principi del diritto marittimo che disciplinano i rapporti tra Stati e navi,
-le responsabilità connesse a operazioni in mare in contesti complessi, come quelli dello scenario mediorientale.
Un momento formativo che ha permesso agli studenti di confrontarsi con tematiche di grande attualità, affrontate con un approccio neutrale e apartitico, come richiede lo studio delle discipline giuridiche.
Un’esperienza che arricchisce il percorso formativo degli allievi, rafforzando competenze indispensabili per chi si prepara a operare nel settore marittimo e nautico.
