Emergenza fake news, all'Università Magna Graecia di Catanzaro studenti e studiosi uniti le contro la disinformazione scientifica

«Il nostro compito– ha dichiarato il rettore Cuda -è quello di far comprendere ai giovani e ai cittadini quanto sia importante rivolgersi alle fonti ufficiali e autorevoli in materia di scienza e salute. È necessario riferirsi a studi supportati da dati e da processi di sperimentazione rigorosi e riproducibili. Solo così è possibile arginare il fenomeno dell'antiscienza, sempre più dilagante. L'attuale ondata di disinformazione e fake news in campo scientifico rappresenta una minaccia soprattutto per la salute dei cittadini. Per questo motivo il nostro Ateneo, che peraltro riveste un ruolo importante anche nella formazione dei medici, dei ricercatori e degli specialisti del settore sanitario, ha deciso di essere in prima linea contro le fake news e ha promosso questa progettualità mirata in difesa della scienza, della conoscenza e della corretta informazione».

Ad aprire i lavori è stato il rettore Giovanni Cuda , che ha sottolineato il ruolo dell’Università Magna Graecia come presidio culturale e sociale.

L’Auditorium dell’Ateneo di Catanzaro gremito ha fatto da cornice all’incontro dal titolo “Malattie infettive emergenti e disinformazione – La scienza contro il rumore dell’antiscienza” , primo appuntamento del progetto “No More Fake News” promosso dall’ Università Magna Græcia nell’ambito delle attività di Terza Missione. Una mattinata intensa e partecipata, scandita da interventi di alto profilo scientifico ma con un linguaggio accessibile, pensato per dialogare e coinvolgente con una platea eterogenea composta da studenti universitari e s tudenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Catanzaro.

Al centro dell’evento, la lotta contro la disinformazione in ambito medico-scientifico.

«Abbiamo voluto portare la scienza fuori dai laboratori e dentro la società –ha evidenziato il professore Stefano Alcaro, responsabile del progetto di terza missione “No More Fake News” - Il contrasto alla disinformazione non è una battaglia solo degli scienziati: è una responsabilità collettiva. Abbiamo dato un segnale forte di comunità scientifica unita e dialogante. Con “No More Fake News”, l’Università Magna Græcia si conferma motore di cultura scientifica attiva, impegnata nel rafforzare il legame tra conoscenza,responsabilità sociale e partecipazione civica».

Durante la giornata di lavori si sono susseguiti contributi di rappresentanti del mondo accademico e degli ordini professionali: Gianluca Farinola, presidente della Società Chimica Italiana; Emilia Furia, presidente della Sezione Calabria della Società Chimica Italiana; Carlo Barbalace, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro; Vincenzo Ciconte, presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro; Enzo Defilippo, presidente di Federfarma Calabria; Rossella Caligiuri, per l’Ordine dei Fisici e dei Chimici della Calabria; Marianna Mauro, delegata UMG per la Terza Missione.