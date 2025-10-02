Filogaso, lezioni di legalità per i frequentanti del progetto Green Social Impact Manager della Fondazione Augurusa

Tappa importante a Filogaso per il progetto Green Social Impact Manager della Fondazione Augurusa, un corso gratuito di Alta Formazione finalizzato a formare una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare impatto sociale e sostenibilità ambientale. Nella sala consiliare del Comune, la Fondazione Augurusa ha ospitato il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, per una lezione agli studenti sui temi della legalità e dell’etica pubblica. Un intervento che ha sottolineato la necessità di promuovere una cultura della responsabilità e della cittadinanza attiva e che «onora e gratifica la Fondazione - ha dichiarato Francesco Silvaggio, direttore operativo della Fondazione Augurusa - e ripaga gli sforzi compiuti nella direzione di essere e formare costruttori di futuro».

«Come Fondazione - prosegue Francesco Silvaggio - scommettiamo ogni giorno sulla formazione, sulla rigenerazione territoriale e sul capitale umano. E lo facciamo scegliendo consapevolmente di partire da un piccolo comune dell’entroterra calabrese, nostro paese di origine, per dimostrare che proprio dai luoghi considerati marginali possono arrivare le spinte più autentiche verso il cambiamento».