Catanzaro, avvelenati tre cani pet therapy dell’associazione Equipariamo

Legambiente Calabria ed il circolo territoriale di Legambiente Catanzaro esprimono profonda indignazione per il vile e gravissimo atto di avvelenamento che ha colpito l’Associazione Equipariamo di Catanzaro, causando la morte di quattro cani da pet therapy – Ciarly, Cloe, Jack e Johnny – veri professionisti della cura e dell’affetto, preziosi compagni di vita e di lavoro per tanti bambini e persone fragili.

Questi animali, parte integrante dei programmi di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), rappresentavano una speranza concreta per oltre venti famiglie che, con fiducia e amore, hanno trovato grazie a questi professionisti a quattro zampe un'occasione di rinascita, di fiducia, di sorriso. La loro uccisione non è solo un atto di crudeltà verso gli animali, ma un’aggressione alla comunità, ai bambini “speciali” che ogni giorno trovavano in loro un amico, un aiuto, una terapia.

Legambiente si unisce all’appello del presidente di Equipariamo, Aldo Tassoni, e delle associazioni che si sono espresse con coraggio e dolore in queste ore. È necessario che questo atto criminale non resti impunito e che lo Stato, nelle sue articolazioni territoriali, intervenga con fermezza e rapidità.