Catanzaro, Mons. Maniago inaugura l’anno scolastico nella Basilica dell’Immacolata: "La scuola, cantiere di speranza"

La Basilica dell’Immacolata, gremita di studenti di ogni ordine e grado, ha accolto la Santa Messa di inaugurazione del nuovo anno scolastico, presieduta da mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace. Insieme ai giovani, presenti dirigenti scolastici, docenti e genitori, a testimonianza del profondo legame tra scuola, famiglia e comunità ecclesiale.

La celebrazione si è aperta con il saluto della prof.ssa Anna Maria Fonti Iembo, che dopo quarant’anni di servizio qualificato e costante lascia l’incarico di direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica. La docente ha espresso gratitudine al Signore e alla comunità diocesana per il lungo cammino condiviso con il mondo della scuola, vissuto con passione educativa e fede profonda.

A succederle sarà don Ferdinando Fodero, che raccoglie il testimone con l’impegno di proseguire nel segno della continuità e del rinnovamento.

Nel suo intervento, mons. Maniago ha invitato tutti a riscoprire il valore autentico della scuola, spesso messo in discussione da lamentele e critiche: «Quando si parla di scuola – ha detto – tutti riconoscono che è importante, ma spesso le prime parole che si sentono sono di insoddisfazione. Noi, invece, oggi vogliamo ringraziare perché la scuola esiste ed è un luogo prezioso, dove si spende una parte fondamentale della propria vita».