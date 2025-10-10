Catanzaro, nuove nomine diocesane annunciate da Mons. Maniago nel ritiro mensile del clero: ecco quali sono

Nel corso del ritiro mensile del Clero dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, svoltosi nella mattinata di oggi presso la parrocchia “Santa Maria della Roccella” in Roccelletta di Borgia, l’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago ha comunicato alcune importanti nomine diocesane che segneranno l’avvio del nuovo anno pastorale.
La pastorale vocazionale sarà affidata a don Riccardo Catanese, don Stefano Lafranconi e don Pierpaolo Antonio Madia, coordinati da don Ivan Rauti; l’Ufficio per la pastorale scolastica è stato assegnato a don Ferdinando Fodaro, che subentra alla prof.ssa Anna Maria Fonti Iembo dopo quarant’anni di qualificato servizio, e sarà supportato da una nuova équipe di collaboratori. Inoltre, l’Ufficio Migrantes sarà guidato da don Gregoire Nsabimana, succedendo a padre Piero Puglisi, cui l’Arcivescovo ha espresso vivo ringraziamento per il ministero svolto con dedizione.
Mons. Maniago ha anche annunciato la prossima ordinazione diaconale di Pio Giuseppe Merante, che si terrà sabato 7 dicembre presso la Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro, invitando i sacerdoti e i fedeli a pregare per lui e per tutte le vocazioni.
Il ritiro, guidato da fr. Ippolito Fortino OFM Cap, è stato un intenso momento di riflessione spirituale incentrato sul tema della preghiera, proposta come sorgente di forza e di fecondità per la vita e il ministero sacerdotale. Fr. Fortino ha invitato i presbiteri a riscoprire la bellezza del silenzio e dell’ascolto di Dio, ricordando che la preghiera non è un dovere da adempiere, ma il cuore stesso della vita cristiana e pastorale.
L’Arcivescovo, al termine, ha ringraziato il relatore per la sua testimonianza e ha richiamato tutti i sacerdoti a custodire con impegno il dialogo con il Signore, “fonte di ogni vocazione e missione”, incoraggiando anche a pregare per la pace nel mondo, in sintonia con l’esortazione di Papa Leone XIV.
Infine, Mons. Maniago ha ricordato due prossimi appuntamenti diocesani: domenica 12 ottobre il Giubileo delle Famiglie presso la Basilica Madonna di Porto in Gimigliano, e lunedì 13 ottobre l’apertura del secondo anno della Scuola di Teologia “Mons. Antonio Cantisani” presso la Basilica Concattedrale “Santa Maria Assunta” in Squillace.
Con questo incontro, il clero diocesano ha ripreso il cammino comunitario di fraternità e formazione, rinnovando il desiderio di servire con gioia e fedeltà il popolo di Dio.
