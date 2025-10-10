Catanzaro, nuove nomine diocesane annunciate da Mons. Maniago nel ritiro mensile del clero: ecco quali sono

La pastorale vocazionale sarà affidata a don Riccardo Catanese, don Stefano Lafranconi e don Pierpaolo Antonio Madia, coordinati da don Ivan Rauti; l’Ufficio per la pastorale scolastica è stato assegnato a don Ferdinando Fodaro , che subentra alla prof.ssa Anna Maria Fonti Iembo dopo quarant’anni di qualificato servizio, e sarà supportato da una nuova équipe di collaboratori. Inoltre, l’Ufficio Migrantes sarà guidato da don Gregoire Nsabimana , succedendo a padre Piero Puglisi, cui l’Arcivescovo ha espresso vivo ringraziamento per il ministero svolto con dedizione.

Mons. Maniago ha anche annunciato la prossima ordinazione diaconale di Pio Giuseppe Merante, che si terrà sabato 7 dicembre presso la Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro, invitando i sacerdoti e i fedeli a pregare per lui e per tutte le vocazioni.

Il ritiro, guidato da fr. Ippolito Fortino OFM Cap, è stato un intenso momento di riflessione spirituale incentrato sul tema della preghiera, proposta come sorgente di forza e di fecondità per la vita e il ministero sacerdotale. Fr. Fortino ha invitato i presbiteri a riscoprire la bellezza del silenzio e dell’ascolto di Dio, ricordando che la preghiera non è un dovere da adempiere, ma il cuore stesso della vita cristiana e pastorale.

L’Arcivescovo, al termine, ha ringraziato il relatore per la sua testimonianza e ha richiamato tutti i sacerdoti a custodire con impegno il dialogo con il Signore, “fonte di ogni vocazione e missione”, incoraggiando anche a pregare per la pace nel mondo, in sintonia con l’esortazione di Papa Leone XIV.