Sabato 11 e domenica 12 ottobre ritorna la community del disco con la sesta edizione del Catanzaro Vinyl Market

Non solo una mostra-mercato, ma soprattutto un autentico momento di scambio e condivisione in grado di fare incontrare tra di loro espositori, collezionisti e appassionati uniti dall’amore per la musica. Ritorna il Catanzaro Vinyl Market con una sesta edizione che animerà la Casa delle Culture del palazzo provinciale di Catanzaro sabato 11 ottobre, dalle ore 16.30 alle 21, e domenica 12 ottobre dalle 10 alle 21. All’interno della sala si potrà scoprire un ricco percorso tra file e file di vinili di ogni genere, per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancherà l’angolo vintage e gadget a tema con locandine, maglie e oggetti legati al mondo del disco.

Un appuntamento - promosso con il patrocinio della Provincia di Catanzaro - che si conferma, stagione dopo stagione, come evento di riferimento per gli espositori, provenienti anche da fuori regione, e che a Catanzaro hanno trovato un nucleo fertile di curiosi animati da un’incontenibile passione per la musica e per il vinile. Nel corso delle precedenti edizioni, il Catanzaro Vinyl Market ha saputo costruire un’identità ben precisa, dando vita ad una vera community in grado di alimentare un’esperienza che è cresciuta nel tempo. Una comunità che condivide passioni e scoperte, arricchita da tantissimi giovani che hanno scoperto il fascino del vinile, come vecchio e nuovo oggetto di culto, tornato ad essere il supporto più amato dagli appassionati. Un’opportunità di socialità e di incontro che contribuirà, ancora una volta, a movimentare il centro storico in un weekend autunnale, alla ricerca del prossimo disco del cuore.