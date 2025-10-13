Catanzaro, la Madonna di Porto accolta nella Parrocchia San Pio X: al via la Settimana Mariana di Catanzaro Nord

Con un clima di profonda devozione e partecipazione, la comunità parrocchiale di San Pio X ha accolto l’immagine pellegrina della Madonna di Porto, patrona della Provincia di Catanzaro. A guidare il momento di accoglienza è stato mons. Francesco Isabello, Vicario Episcopale, che ha introdotto i fedeli in una intensa Settimana Mariana dal titolo “Speranza nostra, salve. La Madonna di Porto visita le nostre comunità”.

La sacra immagine, fedele copia dell'originale custodito nella Chiesa Madre di Gimigliano, proveniente dal Santuario di Porto, sosterà per tutta la settimana nella parrocchia di San Pio X, cuore della forania di Catanzaro Nord, dove ogni sera si alterneranno le celebrazioni, i pellegrinaggi delle diverse comunità parrocchiali e momenti di preghiera mariana secondo il programma predisposto.

Le giornate saranno scandite dal Santo Rosario e dalla Santa Messa presieduta dai parroci delle comunità partecipanti: un cammino di fede e comunione che intende riscoprire la presenza materna di Maria come segno di speranza e consolazione per il popolo di Dio.