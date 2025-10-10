Consegnato a Catanzaro il “Premio Ceravolo”, Maresca è top: «Al Chelsea mi diverto»

C’è sempre un bel po’ di interesse intorno al Premio “Nicola Ceravolo”. Anche se non ha più la stessa partecipazione dei primi anni, per Claudio Ranieri, Antonio Conte (all’epoca tecnico della nazionale) o Carlo Ancelotti, il suo perché è sempre evidente. Tanto più adesso che la manifestazione si è aperta alle nuove generazioni di allenatori, da Roberto De Zerbi vincitore l’anno scorso a Enzo Maresca che si è aggiudicato questa 12esima edizione. Dopotutto, non è all’ordine del giorno avere a Catanzaro il tecnico del Chelsea campione del mondo per club e ricordare, grazie a lui, un gigante del calcio calabrese come il “Presidentitissimo” Nicola Ceravolo.

«Il Chelsea ha una connessione con gli allenatori italiani, che lì hanno sempre vinto qualcosa, quindi sentivo un po’ di pressione. Il Mondiale per club lo stiamo pagando parecchio, perché abbiamo 9-10 infortunati visto che non abbiamo proprio fatto ritiro, ma ne è valsa la pensa e in Inghilterra mi sto divertendo molto», ha detto Maresca dialogando con l’ideatore e organizzatore del Premio, Maurizio Insardà, la conduttrice Marica Giannini.