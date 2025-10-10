Piccoli talenti crescono, il lametino Ferdinando Torchia a soli 9 anni in vetta al Campionato Iame Series Racing Formula Italy

Un sogno che diventa realtà per un giovane talento calabrese. Ferdinando Torchia, promettente pilota di soli 9 anni originario di Lamezia Terme, ha conquistato la vetta del Campionato Iame Series Racing Formula Italy - Categoria Under 10, al termine di una stagione intensa e combattuta.

Il percorso verso la vittoria non è stato semplice: sei round distribuiti tra Lonato, Cremona e Franciacorta, tracciati noti per il loro alto livello competitivo, hanno messo alla prova il giovane lametino. In pista ha affrontato piloti provenienti da ogni parte del mondo, ma la sua lucidità e spirito di sacrificio lo hanno portato dritto sul gradino più alto del podio, coronando un sogno.

Ogni vittoria ha una storia dietro, e quella di Ferdinando, iniziata all’età di tre anni, racconta di dedizione, di chilometri macinati in pista, di sveglie all’alba, di weekend lontano da casa e tanto lavoro di squadra. Il successo di Ferdinando è anche il frutto di un ambiente che ha sempre creduto nelle sue capacità, supportandolo con passione. Fondamentale in questo percorso è stato l’appoggio del Team Tellone Motorsport e del Coach Driver Manuel Scognamiglio che hanno creduto in lui fin dal primo giorno. Una squadra che per Ferdinando è diventata una seconda famiglia, pronta a guidarlo, sostenerlo e accompagnarlo nel suo cammino verso il successo.