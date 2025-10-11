Vibo, due buoni piazzamenti per il liceo scientifico “Berto” ai Campionati nazionali studenteschi di tennis tavolo

Si è conclusa con due buoni risultati l’avventura degli atleti del Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia ai Campionati Nazionali Studenteschi di Tennis Tavolo, disputati a Isola d’Asti, a pochi chilometri dal capoluogo piemontese, dall’8 al 10 ottobre scorsi. La rappresentativa calabrese, capitanata dai professori di Scienze motorie Carlo Lico e Bruno Nardo, ha ottenuto un ottavo posto con la squadra femminile e un nono posto con quella maschile, in una competizione che ha visto in campo le selezioni di 20 regioni italiane. Risultati che avrebbero potuto essere migliori, considerando che entrambe le formazioni hanno incrociato, nelle eliminatorie, le vincitrici ed i finalisti delle rispettive categorie.
La formula e il cammino delle ragazze
Il regolamento prevedeva due singolari e un doppio, al meglio delle tre partite. La squadra femminile, composta da Alessia Barbuto e Melanie Aiello (riserva Maria Teresa Mannella; coppia di doppio Barbuto–Aiello), ha superato la fase a gironi non eliminatoria – utile per determinare le teste di serie – con una vittoria 2-1 sulle abruzzesi dell’IIS “Volta” e due sconfitte: 1-2 contro il Trentino-Alto Adige (WFO Kunter) e 0-2 contro la Lombardia (IIS “Falcone”). Negli ottavi di finale è arrivato il successo per 2-1 sulle Marche (IIS “Orsini-Licini”), che ha consentito alle ragazze del “Berto” di approdare ai quarti. Qui, però, si sono dovute di nuovo arrendere (0-2) alle forti studentesse Lombarde, poi vincitrici del torneo davanti alle Friulane dell’ISIS “Magrini-Marchetti”. Nel torneo di consolazione (valido per i piazzamenti dal 5° all’8° posto), le Vibonesi sono state battute 2-1 dalla Sicilia (Liceo Scientifico “Palmieri”) e dalla Sardegna (IIS Da Vinci), chiudendo così con un ottavo posto finale.
Il percorso dei ragazzi
La squadra maschile, formata da Felice Messina e Nicola Scuticchio (riserva Davide Lico; coppia di doppio Messina–Scuticchio), si è classificata seconda nel girone iniziale, grazie a due vittorie (2-0 sui Sardi dell’IIS “Da Vinci” e 2-1 sui campani del Liceo Scientifico “Mancini”) e a una sconfitta di misura (2-1 dopo il quinto set nel doppio) contro l’Abruzzo, rappresentato dal Polo Liceale “Mattioli”. Negli ottavi, i vibonesi hanno affrontato la Toscana (Liceo Statale “Cecioni”), testa di serie del torneo, perdendo solo al doppio decisivo (1-2). La squadra toscana – che schierava tra le sue fila Sirio Meloni, pongista tra i primi 100 in Italia – è poi arrivata in finale, cedendo ai siciliani dell’IIS “Einaudi”. Nel torneo di consolazione (dal 9° al 20° posto) Messina e Scuticchio hanno centrato tre vittorie consecutive: 2-1 contro la Campania, 2-0 contro il Veneto (ITES “Einaudi-Gramsci”) e 2-1 contro la Liguria (IIS “Colombo”), conquistando così un meritato nono posto assoluto.
Una tradizione che si conferma
Nel complesso, la scuola vibonese di tennis tavolo ha confermato di essere una realtà competitiva a livello nazionale. Gli atleti Felice Messina, Nicola Scuticchio e Alessia Barbuto provengono dall’ASD TT Piscopio, mentre Melanie Aiello milita nell’ASD Atlantide di Vibo Valentia. Archiviata con soddisfazione la stagione nazionale, per il Liceo “Berto” è già tempo di guardare avanti: tra qualche mese prenderanno il via le qualificazioni provinciali, seguite a maggio dalle finali regionali, dove il Liceo vibonese sarà chiamato a difendere il titolo di campione regionale conquistato nell’anno scolastico 2024–2025.
