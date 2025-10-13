Crotone accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026: un evento storico per la città

Crotone sarà tra le protagoniste del percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La città è stata ufficialmente selezionata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come Comune di Passaggio, come annunciato dall’assessore allo Sport Luca Bossi.

Il passaggio della Fiamma è previsto per domenica 21 dicembre 2025, una data simbolica che coinciderà con il solstizio d’inverno, trasformando le strade crotonesi in un palcoscenico di luce, festa e partecipazione collettiva.

Un riconoscimento per la città dello sport

L’arrivo della Fiamma rappresenta un momento di grande valore simbolico e promozionale per l’intera comunità. La staffetta, che attraverserà tutto il Paese, toccherà Crotone in riconoscimento del suo legame storico con le antiche Olimpiadi e del ruolo che oggi la città assegna allo sport come strumento di educazione, inclusione e coesione sociale.

“Il giorno del solstizio d’inverno le strade della nostra città saranno illuminate dalla fiamma olimpica. È sempre motivo d’orgoglio accogliere il simbolo storico delle Olimpiadi, a maggior ragione se nella nostra città, patria di campioni dei giochi antichi. La nostra comunità sarà pronta ad accoglierla in un abbraccio collettivo”, ha dichiarato l’assessore Luca Bossi.