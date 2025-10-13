Crotone accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026: un evento storico per la città

Crotone sarà tra le protagoniste del percorso della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La città è stata ufficialmente selezionata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come Comune di Passaggio, come annunciato dall’assessore allo Sport Luca Bossi.
Il passaggio della Fiamma è previsto per domenica 21 dicembre 2025, una data simbolica che coinciderà con il solstizio d’inverno, trasformando le strade crotonesi in un palcoscenico di luce, festa e partecipazione collettiva.
Un riconoscimento per la città dello sport
L’arrivo della Fiamma rappresenta un momento di grande valore simbolico e promozionale per l’intera comunità. La staffetta, che attraverserà tutto il Paese, toccherà Crotone in riconoscimento del suo legame storico con le antiche Olimpiadi e del ruolo che oggi la città assegna allo sport come strumento di educazione, inclusione e coesione sociale.
“Il giorno del solstizio d’inverno le strade della nostra città saranno illuminate dalla fiamma olimpica. È sempre motivo d’orgoglio accogliere il simbolo storico delle Olimpiadi, a maggior ragione se nella nostra città, patria di campioni dei giochi antichi. La nostra comunità sarà pronta ad accoglierla in un abbraccio collettivo”, ha dichiarato l’assessore Luca Bossi.
Una vetrina internazionale per Crotone
Oltre alla celebrazione dei valori olimpici, l’evento sarà anche un’importante occasione per valorizzare il territorio e promuovere le eccellenze culturali, artistiche, gastronomiche e tradizionali di Crotone. La città si prepara a diventare una vera e propria vetrina internazionale, pronta ad accogliere cittadini, turisti e delegazioni in un clima di festa e orgoglio condiviso.
Per garantire la piena riuscita della tappa, il Comune provvederà alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026, che definirà nel dettaglio gli aspetti organizzativi e logistici dell’evento. Un impegno condiviso che renderà il passaggio della Fiamma Olimpica un’esperienza indimenticabile per tutta la comunità crotonese.
Caricamento commenti
Commenta la notizia