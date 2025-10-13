Sport e aggregazione sociale alla "CorriSanCostantino" nel ricordo indelebile di Lisa Grasso

Domenica 12 ottobre a San Costantino Calabro, nel Vibonese, si sono svolti i Campionati Regionali di corsa su strada per società primo Memorial Lisa Grasso. Campionati indetti dalla Fidal, Federazione Italiana atletica leggera, presente con il presidente Vincenzo Caira e il delegato provinciale Antonio Contartese. L'evento è stato organizzato dalla associazione atletica San Costantino Calabro guidata da Tonino Panuccio.
Una domenica caratterizzata dalle forti emozioni nel ricordo dell'atleta Lisa Grasso prematuramente venuta a mancare, conosciuta per la sua passione, per il suo spirito sportivo e il suo sorriso contagioso. L'intera comunità di San Costantino Calabro ha voluto ricordare in maniera corale, mantenendo vivo il legame con Lisa, trasformando il dolore in un segno di amore e continuità. Ricordare il passato, le lotte e le sofferenze, ma anche i trionfi, aiuta a definire chi siamo e rafforza il legame con la nostra storia, sia individuale che collettiva.
La manifestazione patrocinata dal Comune di San Costantino Calabro, presente con il sindaco Nicola Derito e gli assessori Scarcia e Grasso e dall'Asi, presente con il presidente Michele La Rocca, ha visto la fattiva e preziosa collaborazione della locale Pro loco guidata dal presidente Costantino Suppa, dell'associazione Bicinsieme paesaggi in movimento San Costantino Calabro guidata da Raffaele Mancuso e dei volontari della federcaccia e agriambiente.
L'ottima riuscita della manifestazione ancora una volta è stata determinata dalla sinergia fra i vari gruppi, il ricordo di Lisa che dà tanta forza per costruire momenti speciali. Numerosi infatti gli attestati di stima ricevuti dalla famiglia dalle varie società presenti oggi in gara. La gara si è svolta su un percorso di 10 km lungo le vie del paese, e ha visto la partecipazione di 29 società e di oltre 240 partecipanti , per l'occasione anche da fuori eegione, tra gara competitiva e non competitiva. Vincitori per la categoria femminile Belvedere Simona Atletica Brothers, Cardile Isabella Violetta Club Lamezia e Ciccone Rosa Atletica Barbas. La categoria maschile invece Gaggiano Michele Running Club Napoli, Elshalkn Charles Pol. Magna Grecia Cassano e Denis Federico Podistica Messina.
Vincitore Premio "Lisa Grasso" categ. SF 50 Ciccone Rosa.
Al termine quindi di questa bellissima giornata di sport, di memoria e di forti emozioni corre l'obbligo di ringraziare quanti hanno collaborato per l'ottima riuscita dell'evento, ognuno con il proprio contributo, partecipi nell'aver scritto una meravigliosa pagina di sport e di sana aggregazione sociale.
