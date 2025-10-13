Sport e aggregazione sociale alla "CorriSanCostantino" nel ricordo indelebile di Lisa Grasso

Domenica 12 ottobre a San Costantino Calabro, nel Vibonese, si sono svolti i Campionati Regionali di corsa su strada per società primo Memorial Lisa Grasso. Campionati indetti dalla Fidal, Federazione Italiana atletica leggera, presente con il presidente Vincenzo Caira e il delegato provinciale Antonio Contartese. L'evento è stato organizzato dalla associazione atletica San Costantino Calabro guidata da Tonino Panuccio.

Una domenica caratterizzata dalle forti emozioni nel ricordo dell'atleta Lisa Grasso prematuramente venuta a mancare, conosciuta per la sua passione, per il suo spirito sportivo e il suo sorriso contagioso. L'intera comunità di San Costantino Calabro ha voluto ricordare in maniera corale, mantenendo vivo il legame con Lisa, trasformando il dolore in un segno di amore e continuità. Ricordare il passato, le lotte e le sofferenze, ma anche i trionfi, aiuta a definire chi siamo e rafforza il legame con la nostra storia, sia individuale che collettiva.

La manifestazione patrocinata dal Comune di San Costantino Calabro, presente con il sindaco Nicola Derito e gli assessori Scarcia e Grasso e dall'Asi, presente con il presidente Michele La Rocca, ha visto la fattiva e preziosa collaborazione della locale Pro loco guidata dal presidente Costantino Suppa, dell'associazione Bicinsieme paesaggi in movimento San Costantino Calabro guidata da Raffaele Mancuso e dei volontari della federcaccia e agriambiente.