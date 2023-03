Paura a Catanzaro, fiamme in appartamento: si salva spostandosi sul balcone FOTO

Fuoco in appartamento. Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro (sede centrale e distaccamento di Sellia Marina) con supporto di autobotte ed autoscala sono intervenute alle ore 20.05 circa in via Teano zona sud di Catanzaro per incendio abitazione. Interessato dalle fiamme un appartamento situato al quarto piano che ha causato danni nei locali cucina, soggiorno ed ingresso. Annerimento delle pareti dovuto al fumo denso originatosi dalla combustione nei rimanenti locali.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. All'interno dell'abitazione è stato trovato il proprietario che ha trovato riparo sul balcone. Lo stesso, con ustioni alle braccia è stato accompagnato in zona sicura dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. L'intero stabile in via precauzionale è stato evacuato sino al termine delle operazioni di spegnimento. Sul posto polizia di stato e carabinieri per gli adempimenti di competenza. A coordinare le operazioni di soccorso il CR Vono Vittorio ed il CSE Gregorace Raffaele.

