'Ndrangheta: 9 arresti e sequestro di beni per 2 mln nel Crotonese I NOMI

Estorsione, usura, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravati dalle modalità mafiose. Queste le accuse a carico di 9 persone arrestate stamane dagli uomini del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone che hanno anche sequestrato beni per un valore di circa 2 milioni di euro. Gli arresti sono stati eseguiti nella frazione San Leonardo di Cutro (Kr), a Petilia Policastro (Kr) e Botricello (Cz). I provvedimento restrittivi sono stati emessi dal Gipi del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura Distrettuale.

L’arresto di uno degli indagati per usura ed estorsione è stato eseguito dalla Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina (CZ), a cui uno degli imprenditori vessati si è rivolto per denunciare i fatti delittuosi. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento cautelare personale, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla successiva confisca «per sproporzione», emesso d’urgenza dalla Dda.

Il provvedimento riguarda 4 ditte individuali con sede in provincia di Crotone, operanti nel settore della vendita del caffè, nel settore della vendita dei prodotti agroalimentari, nel settore dell’edilizia e nel settore della distribuzione alimentare, ed i loro relativi compendi aziendali; 19 rapporti bancari; 6 beni immobili (un terreno e 5 appartamenti); 6 beni mobili registrati (autovetture).

Le persone raggiunte da provvedimenti cautelari

FALCONE Felice la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

MANNOLO Albano la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

MANNOLO Alfonso la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

MANNOLO Antonio la misura personale coercitiva della degli arresti domiciliari

MANNOLO Carmelina la misura personale coercitiva della degli arresti domiciliari

MANNOLO Leonardo la misura personale coercitiva del divieto di dimora nella regione Calabria

MANNOLO Remo la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

RANIERI Carmine la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

TRAPASSO Giuseppe la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

ZOFFREO Fiore la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere

