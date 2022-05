Catanzaro verso il voto: che abbraccio tra Ferro e Boccia, ma... VIDEO

Sia chiaro, nessun... apparentamento in vista. Solo un incontro fortuito - con tanto di abbraccio - quello che si è tenuto nel Palazzo della Provincia di Catanzaro tra Wanda Ferro (candidata di Fratelli d'Italia nella prossima tornata elettorale cittadina) e il leader democrat Francesco Boccia. In realtà i due esponenti politici si sono incrociati solo casualmente per via della concomitanza di due eventi nella stessa location. Al momento, dunque, nulla di nuovo (e sconvolgente) sotto il sole catanzarese...

